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Воробьев: Это недружественный шаг Армении по отношению к Путину

Воробьев: Это недружественный шаг Армении по отношению к Путину

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда не разрушит многовековую дружбу народов России и Армении, уверен вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Однако такое решение – недружественный шаг по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале.

«С большим сожалением узнал о ратификации Парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда. Это решение воспринимается как недружественный шаг в отношении нашего лидера – президента России Владимира Владимировича Путина.

Решение армянских парламентариев разрушает те конструктивные и доверительные отношения, которые сложились в рамках работы нашей российско-армянской Межпарламентской комиссии.

Но я уверен, что никаким силам не удастся разрушить многовековую дружбу российского и армянского народа», – написал он.

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