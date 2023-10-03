Воробьев: Это недружественный шаг Армении по отношению к Путину

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда не разрушит многовековую дружбу народов России и Армении, уверен вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
Однако такое решение – недружественный шаг по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале.
«С большим сожалением узнал о ратификации Парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда. Это решение воспринимается как недружественный шаг в отношении нашего лидера – президента России Владимира Владимировича Путина.
Решение армянских парламентариев разрушает те конструктивные и доверительные отношения, которые сложились в рамках работы нашей российско-армянской Межпарламентской комиссии.
Но я уверен, что никаким силам не удастся разрушить многовековую дружбу российского и армянского народа», – написал он.