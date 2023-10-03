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Шарль Мишель: Отношения с Баку не простые, но Азербайджан является нашим партнером

Шарль Мишель: Отношения с Баку не простые, но Азербайджан является нашим партнером

Я думаю, что на Азербайджане лежит большая ответственность с того момента, как он начал военную операцию. Теперь Азербайджан должен проявить добрую волю, привлечь международное сообщество к наблюдению за ситуацией, чтобы были защищены права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе армянского населения.

Об этом сказал в интервью Euronews председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Отношения Брюсселя с Баку остаются сложными, но перспективными. В прошлом году Евросоюз сделал многое, чтобы получать из Азербайджана больше природного газа. К усилиям по укреплению безопасности и развитию сотрудничества на Кавказе нужно больше привлекать Азербайджан. Он сегодня партнер? Да, он партнер. Означает ли это, что отношения простые? Нет, отношения не простые. Означает ли это, что в этих отношениях есть трудности? Да, реальность трудна, и это нужно понимать», – сказал Мишель.

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