Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность

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Рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям с сожалением восприняла информацию о прекращении деятельности французско-азербайджанской группы дружбы и связей с рабочей группой в Национальной ассамблее Франции.

Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям, учитывая указанную информацию, временно приостанавливает свою деятельность и связи с французско-азербайджанской группой дружбы до тех пор, пока Франция не предпримет соответствующие шаги.