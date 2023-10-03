С начала года из Европы добровольно вернулись 1 367 граждан Азербайджана

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В январе-сентябре 2023 года 1 367 граждан Азербайджана добровольно вернулись на родину.

Об этом сообщили в азербайджанском представительстве Международной организации по миграции (МОМ).

Из них 1149 человек вернулись из Молдовы, 170 – из Германии, 24 – из Нидерландов, 11 – из Австрии, по одному человеку из Латвии, Грузии, Беларуси, Венгрии, Польши, Турции и Румынии.

Кроме того, в указанный период 293 вернувшимся гражданам оказана денежная и нефинансовая помощь с целью облегчить процесс реинтеграции.

По данным МОМ, за последние пять лет (2018-2023 гг.) в Азербайджан добровольно вернулись 4 794 граждан, из которых 3135 получили поддержку в рамках проектов МОМ.