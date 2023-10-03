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Армения ратифицировала Римский статут МУС

Армения ратифицировала Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

В обсуждениях ратификации Римского статута приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая уже заявила, что проголосует за принятие соответствующего законопроекта.

В то время как оппозиционные фракции выступили с заявлением и осудили решение властей по этому вопросу, отметив, что таким шагом они подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато серьезными последствиями для Армении.

В МИД РФ заявляли, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.

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