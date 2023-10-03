Генсек СНГ ожидает участия лидеров Азербайджана и Армении в саммите организации в Бишкеке

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Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ожидает участия в Совете глав государств Содружества в Бишкеке лидеров всех стран объединения, кроме Украины и Молдовы. Об этом он заявил журналистам в Минске.

«Большинство стран подтвердили свое участие. Что касается присутствия Украины и Молдовы, они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они де-юре остаются членами СНГ», – сказал Лебедев.

Отвечая на вопрос о планах присутствия на саммите в Бишкеке Армении и Азербайджана на фоне ситуации вокруг Карабаха, Лебедев отметил, что исполком Содружества не располагает информацией, что еще какие-либо страны, кроме Украины и Молдовы, отказываются от участия.

«Что касается остальных, то у нас нет информации, что кто-то откажется от участия. По крайней мере, та информация, которой мы сейчас располагаем, говорит о том, – и мы надеемся на это, – что большинство стран, за исключением Украины и Молдовы, будут представлены на этих форумах», – добавил генсек СНГ.