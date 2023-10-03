Раиси на встрече с Григоряном передал привет Пашиняну

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Президент Иранa Эбрахим Раиси принял секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, находящегося с визитом в Тегеране.

«В ходе рабочего визита в Тегеран провел встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В ходе встречи мы обсудили ситуацию с региональной безопасностью и подчеркнули, что принцип нерушимости границ должен уважаться, а конфликты должны решаться путем диалога. Мы подчеркнули важность продолжения многостороннего развития армяно-иранских отношений.

Раиси попросил передать теплые приветствия премьер-министру Армении Николу Пашиняну», – написал в соцсетях Григорян.