В России заочно обвинили начальника ГУР Кирилла Буданова в ударах по Москве

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Следственный комитет России заочно обвинил начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и еще несколько украинских военных в террористических актах, каковыми в Москве считают удары по территории России, в том числе по Москве.

Атаки дронов на Москву участились минувшим летом, дважды беспилотники долетали до «Москва-Сити», а в мае два дрона взорвались над Кремлем.

Заочно обвинения по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) предъявлены Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС Алексею Неижпапе, а также командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Сергею Бурденюку, сообщили в СКР.

СКР обвиняет Буданова и других перечисленных военных в причастности к «организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов РФ» (международное сообщество, в том числе ООН, не признает Крым российской территорией).