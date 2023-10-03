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Саакашвили приветствует арест Варданяна и других сепаратистов

Саакашвили приветствует арест Варданяна и других сепаратистов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приветствует арест Рубена Варданяна.

«Прямо сейчас вокруг нас происходит конфликт добра и зла. Азербайджан арестовал Рубена Варданяна, активно поддерживавшего войну в Украине, а также так называемого «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, который развивал связи с т.н. Абхазией и Южной Осетией.

Сегодня вышеупомянутые оккупированные территории потеряли своих партнеров – ведь так называемый «арцах» ликвидирован», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

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