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Игрушки в Азербайджане станут безопасными

Игрушки в Азербайджане станут безопасными

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял государственный стандарт AZS EN 71-4:2023 «Безопасность игрушек. Часть 4: Наборы для экспериментов по химии» на основе европейского стандарта.

Об этом сообщает Госслужба.

Госстандарт устанавливает требования к максимальной концентрации некоторых веществ и смесей, используемых в наборах для химических экспериментов для детей от 8 лет и старше.

Стандарт также определяет требования к маркировке, перечню ингредиентов, инструкциям по применению, средствам защиты глаз и оборудованию для проведения химических экспериментов.

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