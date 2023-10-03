Оксфорд сотряс мощный взрыв (видео)

В Великобритании в Оксфорде прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что над городом поднялся огромный огненный шар, «осветивший ночное небо». Как пишет издание, взрыв произошел на электростанции Severn Trent Green в Кассингтоне, что к северу от Оксфорда.
Компания заявила, что в результате удара молнии взорвался один из ее резервуаров для биогаза.
Сообщается, что никто не пострадал. Также сообщается о проблемах с электроснабжением. Об отключении электроэнергии заявили в Уитни, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Уичвуде.
Severn Trent Green Power перерабатывает пищевые отходы, превращая их в биогаз.