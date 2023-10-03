Британский министр: ВСУ с помощью Storm Shadow могут уничтожать врага в любой точке

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Ракеты Storm Shadow могут наносить удары в любой точке военного конфликта на Украине, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, пишет британское издание Daily Express.

«С таким оружием, как Storm Shadow, ВСУ могут уничтожать российские войска в любой точке захваченной территории», — отметил Шэппс на конференции Консервативной партии.

Министр обороны добавил, что международному сообществу необходимо продолжать поддерживать Украину. По его мнению, война потребляет оружие, боеприпасы и людей с ужасающей скоростью.