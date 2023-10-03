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Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Сегодня исполняется 3 года со дня освобождения сел Суговушан и Талыш Тертерского района от оккупации вооруженными силами Армении.

3 октября 2020 года Азербайджанская армия очистила оба села от армянских оккупантов.

В тот день в Суговушане и Талыше был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

Напомним, что 3 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев вернул селу Мадагиз историческое название Суговушан.

Также в этот день были освобождены села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей, Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Общество

Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

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