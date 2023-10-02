Папуашвили заявил о финансировании Вашингтоном смены власти в Грузии

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В правящей партии Грузии сегодня заявили, что “деньги американского народа используются для планирования революционных процессов” и потребовали разъяснений.

«Это черный день в истории помощи Америки Грузии. ..USAID (Агентство международного развития США) должно объяснить, почему деньги американского народа идут в другую страну для инспирации беспорядков, подготовки групп, которые планируют беспорядки и провоцируют насилие», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Перед этим заявлением состоялся брифинг Службы госбезопасности, на котором было заявлено, что по приглашению Института управления Восток-Запад, по программе USAID, в Грузии находились представители сербской неправительственной организации СANVAS (Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий). СГБ утверждает, что они проводили тренинги для большой группы гражданских активистов, которые должны были сыграть решающую роль в процессе свержения власти.

СГБ опубликовала часть материалов тренингов, которые проходили 26-29 сентября в тбилисском отеле IBIS 26-29 сентября, заявив, что они доказывают обвинения.

По данным СГБ, граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября. В минувшую пятницу они были вызваны на опрос в службу госбезопасности. Обвинений им предъявлено не было, и 30 сентября граждане Сербии покинули территорию Грузию.

При этом СГБ утверждает, что “они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы во избежание предполагаемой уголовной ответственности”.

“Следует отметить, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях”, – говорится в заявлении.

СГБ утверждает, что “данные лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, а также в разные годы они были связаны с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах”. Они представляют правящее звено организации CANVAS, а Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации «Отпор», которая в Сербии была аналогом грузинской организации «Кмара».

Ниже дословно приводится часть заявления СГБ Грузии:

“Хотим напомнить общественности, что организация CANVAS, ядром которой является организация «Отпор», используется для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному в октябре-декабре этого года в Грузии. Упомянутые организации имеют определенный практический опыт участия в революционных процессах в зарубежных странах и обучения организации насильственных акций протеста.

Заявленной причиной прибытия указанных лиц в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры, по вопросам «стратегической ненасильственной борьбы», однако следствием было установлено, что целью их прибытия в Грузию было не только это. В частности, настоящей целью визита этих людей было установление коммуникации и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром деструктивных и противозаконных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года.

В период 26-29 сентября 2023 года в гостинице IBIS в Тбилиси, проходила переподготовка процессов свержения власти насильственным путем. Эти люди прошли тренинг, как действовать против целевых групп, а именно: власти, Церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств, а также изучили пути создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, методы установки палаток перед входом в административные здания, создания напряжения во властных структурах, какой насильственный ответ должен быть дан на их законные требования. Слушателей подготовили к процессу ожидаемых арестов и обучили методам сопротивления в такое время, вопросам финансирования участников акции, вторжения в здание парламента, отключения радиостанций и захвата власти, свержение законно избранной власти Грузии, во время чего был приведен в пример сравнительный анализ ряда революционных процессов, развернувшихся в Сербии.”

Служба госбезопасности Грузии выступила с первым заявлением о том, что в стране в октябре-декабре планируются гражданские беспорядки и насильственная смена власти, две недели назад. Здесь же отмечалось, что этот период выбран не случайно, так как в это время должны быть опубликованы промежуточный и итоговый отчеты Еврокомиссии с оценкой выполнения Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС.

Среди тех, кто имеет отношение к подготовке плана, СГБ Грузии назвало заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе и командира “Грузинского легиона”, воюющего в Украине, Мамуку Мамулашвили.

Тогда же СГБ заявило, что реализация плана, аналогичному украинскому “евромайдану”, планируется при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.

“Единственная цель заявления (СГБ Грузии) – запугать активных людей”, – написал тогда директор организации Canvas Georgia Георгий Меладзе в Facebook. Он отметил, что не планирует никакого переворота. По словам Меладзе, Canvas работает исключительно над ненасильственными гражданскими кампаниями.

“Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии”, – заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.