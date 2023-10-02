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Масштабы лжи армянских националистов поразили и Коротченко

Масштабы лжи армянских националистов поразили и Коротченко

Чем более внимательнее, подробнее и тщательнее изучаешь историю Карабахского конфликта – тем все больше и больше поражаешься масштабам лжи армянских националистов и ее масштабам. Оболванить значительную часть мирового сообщества – сколько же денег и усилий на это потребовалось!

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Но правда в конечном итоге все равно восторжествовала! В том, что произошло, начиная с 27 сентября 2020 года и по октябрь 2023-го, есть глубокий символический смысл: те черные силы, которые, манипулируя Горбачевым и выпустив джин национализма, 35 лет назад начали процесс развала СССР, сегодня вернулись в свое «первоначальное состояние» – в пределы границ бывшей Армянской ССР, проиграв исторической справедливости, которая была на стороне Азербайджана», – добавил он.

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