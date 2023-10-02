Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации |
Сельчук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе |
Гаджизаде отреагировал на заявление посла Финляндии |
Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи |
США призывают Баку и Ереван к возобновлению мирных переговоров |
Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян |
Российско-азербайджанский патруль подвергся в Ханкенди обстрелу |
Армяне обстреляли наши позиции в Кяльбаджаре и ударили по ним боевыми дронами |
Лавров: Решение о принадлежности Карабаха Азербайджану принималось с участием Пашиняна (видео) |
Главное Мир

Три самолета «Аэрофлота» получили повреждения

Три самолета "Аэрофлота" получили повреждения

Самолет Boeing 777 российской компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси. Рейс SU275 был отменен, сообщает The Moscow Times.

Поломка возникла в результате действий сотрудников наземных служб таиландского аэропорта, утверждают в авиакомпании. Пассажиров перенаправили на другие рейсы. На время ожидания людей обеспечили питанием и напитками. Также было организовано их размещение в гостинице.

Кроме того, в Москве застряли 400 пассажиров «Аэрофлота», собиравшихся в Турцию. Их пытались доставить в Анталью дважды. Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. Второй самолет также оказался сломан: его чинили 1,5 часа, не выпуская людей из салона, но эти попытки успехом не увенчались, пишет Shot. В итоге пассажиры смогли вылететь в Турцию с задержкой на восемь часов только в понедельник утром. В качестве компенсации им выдали купоны на 600 рублей.

Теги:
Из этой рубрики
Оксфорд сотряс мощный взрыв (видео)
Мир

Оксфорд сотряс мощный взрыв (видео)

2023/10/03, 00:54
Британский министр: ВСУ с помощью Storm Shadow могут уничтожать врага в любой точке
Мир

Британский министр: ВСУ с помощью Storm Shadow могут уничтожать врага в любой точке

2023/10/03, 00:45
Проармянского сенатора Менендеса и его жену будут судить 6 мая 2024 года
Мир

Проармянского сенатора Менендеса и его жену будут судить 6 мая 2024 года

2023/10/03, 00:00
Макрон признал наличие проблем с безопасностью по всей Франции
Мир

Макрон признал наличие проблем с безопасностью по всей Франции

2023/10/02, 23:43
Три самолета "Аэрофлота" получили повреждения
Мир

Три самолета «Аэрофлота» получили повреждения

2023/10/02, 23:14
Багдасарян разоблачил армию армянских псевдоинвалидов (видео)
Мир

Багдасарян разоблачил армию армянских псевдоинвалидов (видео)

2023/10/02, 23:03
Администрация США заморозила долгосрочные контрактные проекты с Украиной
Мир

Администрация США заморозила долгосрочные контрактные проекты с Украиной

2023/10/02, 22:28
Посол Садыгов поблагодарил Брюссель за предотвращение армянской провокации
Мир

Посол Садыгов поблагодарил Брюссель за предотвращение армянской провокации

2023/10/02, 22:23
Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты (видео)
Мир

Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты (видео)

2023/10/02, 22:11