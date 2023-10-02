Три самолета «Аэрофлота» получили повреждения

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Самолет Boeing 777 российской компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси. Рейс SU275 был отменен, сообщает The Moscow Times.

Поломка возникла в результате действий сотрудников наземных служб таиландского аэропорта, утверждают в авиакомпании. Пассажиров перенаправили на другие рейсы. На время ожидания людей обеспечили питанием и напитками. Также было организовано их размещение в гостинице.

Кроме того, в Москве застряли 400 пассажиров «Аэрофлота», собиравшихся в Турцию. Их пытались доставить в Анталью дважды. Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. Второй самолет также оказался сломан: его чинили 1,5 часа, не выпуская людей из салона, но эти попытки успехом не увенчались, пишет Shot. В итоге пассажиры смогли вылететь в Турцию с задержкой на восемь часов только в понедельник утром. В качестве компенсации им выдали купоны на 600 рублей.