Администрация США заморозила долгосрочные контрактные проекты с Украиной

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Американские власти заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования, сообщили в Госдепартаменте.

Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил журналистам, что у США нет возможности реализовывать «контрактные программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для оказания помощи Украине», так как финансирование было приостановлено.

Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.