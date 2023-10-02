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Администрация США заморозила долгосрочные контрактные проекты с Украиной

Администрация США заморозила долгосрочные контрактные проекты с Украиной

Американские власти заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования, сообщили в Госдепартаменте.

Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил журналистам, что у США нет возможности реализовывать «контрактные программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для оказания помощи Украине», так как финансирование было приостановлено.

Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

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