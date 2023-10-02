Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты (видео)

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В понедельник Верховный суд США заявил, что не будет рассматривать оспаривание права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента из-за его предполагаемой роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года, сообщает CNN.

Дело было возбуждено Джоном Энтони Кастро, малоизвестным кандидатом в президенты от Республиканской партии, который в начале этого года подал в суд на Трампа, пытаясь лишить его права баллотироваться на пост президента и занимать этот пост. Он мотивировал свой иск в Верховный суд тем, что Трамп якобы предоставлял поддержку «осужденным преступникам и повстанцам, совершившим жестокое нападение» на Капитолий. Иск был отклонен без каких-либо комментариев.

