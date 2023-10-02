Турецкий профессор поведал о нападении армян в США

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Перед нападением армянских радикальных группировок на участников конференции «Общественная дипломатия Турции» в Университете Южной Калифорнии полиция США приняла меры безопасности внутри университета, взяв под контроль входы. Внутри здания охрана была на месте, а снаружи – нет.

Об этом сказал глава турецкого Института Юнуса Эмре, профессор Шереф Атеш, говоря о нападении армянских радикальных группировок на участников конференции, организованной факультетом коммуникаций и журналистики Анненберга и Институтом Юнуса Эмре в Университете Южной Калифорнии в США.

«Мы покинули университет и направились к нашим автомобилям. Когда мы уже собрались уезжать, армяне напали на нас. Посол Турции в США Хасан Мурат Марджан и посол США в Анкаре Джеймс Джеффри еще были в здании. Джеймс Джеффри выразил сожаление в связи с таким инцидентом, произошедшим в США. Армянская диаспора оказывает давление на университет, требует отставки ректора и увольнения профессоров кафедры. Как Турецкая Республика мы должны защитить университет, дипломатов, которые защищают нас, студентов, и объяснить всему миру свою справедливую позицию», – приводит «Тренд» его слова.

Руководитель Института Юнуса Эмре отметил, что, несмотря на провокации и угрозы со стороны армян, эта конференция состоялась.

«Мы как представляющая Турцию неправительственная организация не должны отступать. Об армянском вандализме нужно информировать на наших телеканалах. Это дело не только официальных структур, но и всех представителей тюркского мира», – отметил он.

Шереф Атеш подчеркнул, что в распространяемых видеороликах отчетливо видно, как армянская молодежь нападает на пожилых людей, гостей, зрителей.

«Мы должны показать миру их личину – с одной стороны, они действуют как террористы, совершают зверства, а с другой стороны, пытаются выдавать себя за «жертв», – сказал он.