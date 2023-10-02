В Бабеке ведется строительство «Парка шехидов» (фото)

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В городе Бабек будет разбит «Парк шехидов».

В целях увековечения памяти шехидов и гази, а также участников Отечественной войны в городе Нахчыване и ряде районов Автономной Республики будут созданы мемориальные комплексы «Парк шехидов».

В рамках проекта в Бабеке уже началось строительство комплекса, сообщает «Репорт».

В парке площадью 2 500 квадратных метров в центре города Бабек завершается строительство памятника Победы, олицетворяющего бессмертие наших шехидов, нашу славную победу. Высота памятника составляет 9 метров, диаметр площадки с композицией из полумесяца и восьмиконечной звезды – 12 метров.

В парке также сооружается мемориальная доска с фотографиями шехидов из Бабекского района.