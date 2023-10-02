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Украинские дети проходят реабилитацию в Азербайджане (фото)

Украинские дети проходят реабилитацию в Азербайджане (фото)

В Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана начался процесс реабилитации очередной группы детей из Украины.

Для каждого ребенка, прошедшего обследование на первом этапе, была составлена ​​индивидуальная программа реабилитации, уточняет «Репорт».

На основе этой программы детям предоставлены процедуры лечебного массажа, арт-терапии, трудотерапии, индивидуальной и групповой терапии у профессионального психолога.

В рамках 15-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей будут организованы уроки национальных танцев, настольные игры, соревнования по футболу, бадминтону, а также экскурсии в города Шеки, Исмаиллы и Шамахы для эффективной организации их досуга.

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