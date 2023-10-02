Байрамов проинформировал архиепископа Кентерберийского о минных угрозах (фото)

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2 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с духовным главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и проинформировал его о масштабности минных угроз на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Также министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал архиепископа о существующих в Азербайджане традициях межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма, отметил, что в нашей стране, где большинство населения составляют мусульмане, наряду с исламской религией, в условиях взаимопонимания, добрососедства и мира живут люди христианской, иудейской и других религий.