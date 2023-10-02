Анкара настаивает на закрытии АЭС в Армении

213 Просмотров

Обращение с требованием принять меры относительно расположенной в 16 км от границ Турции Мецаморской АЭС в Армении прозвучало на заседании Великого Национального Собрания Турции. Парламент Турции подчеркивает, что АЭС в связи с окончанием срока эксплуатации представляет опасность для всего региона. Об этом сообщает «Анадолу».

В Комиссию по петициям парламента Турции, занимающуюся анализом петиций и жалоб, поступающих в парламент от граждан, поступило обращение с просьбой принять меры против рисков, создаваемых АЭС.

Комиссия ответила на обращение, основываясь на информации, предоставленной министерствами, учреждениями и организациями, занимающимися этим вопросом.

В ответе отмечено, что в городе Игдыр разработан План действий в радиационной аварийной ситуации, определены принципы планирования и действий в случае радиационной аварийной ситуации, которая может вызвать последствия для здоровья людей за пределами площадки ядерной установки или в Игдыре.

В ответе парламентской комиссии сообщается, что состоялся региональный семинар по радиационной аварийной ситуации, целью которого было повышение осведомленности населения путем проведения информационных мероприятий для жителей города Игдыр.

В ответе ВНСТ указывается, что в приграничных деревнях в городе Игдыр проведены информационные мероприятия, по согласованию с Министерством здравоохранения были предоставлены таблетки йода, обеспечено их распределение и хранение в необходимых местах. А также на случай радиационной аварии проводятся мероприятия на местном уровне.

В ответе Министерства иностранных дел, напоминается, что АЭС Мецамор находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

МИД подчеркивает, что МАГАТЭ и Европейский Союз определили, что состояние безопасности станции не соответствует современным техническим стандартам. Агентство продолжает работу по устранению недостатков безопасности, связанных со структурными недостатками станции. Сотрудники МАГАТЭ периодически совершают визиты и инспекции в Армению, и после каждой миссии по безопасности составляется подробный отчет.

МИД Турции подчеркивает: «Закрытие атомной электростанции находится в исключительном ведении Армении. Однако на обзорных совещаниях Конвенции о ядерной безопасности, участником которой является Армения, Конференции по ядерной безопасности и других соответствующих площадках подчеркивается, что АЭС расположен в регионе, где часто происходят стихийные бедствия. АЭС построен очень близко к нашей границе, является объектом, эксплуатируемым по старой технологии. Станция представляет собой фактор риска для всего региона. Об этих рисках наша страна заявляет и на генеральных конференциях МАГАТЭ, и, обращаясь с необходимым призывом к международному сообществу. Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта. В этой связи данная проблема будет и впредь находиться под пристальным вниманием нашей страны».

Отмечая, что в регионе, который может быть затронут в случае возможного выброса, проводится радиологический мониторинг окружающей среды, периодически отбираются пробы и проводятся радиологические анализы. «На сегодняшний день отрицательных результатов радиологического мониторинга и анализов не выявлено. С другой стороны, для обнаружения возможного радиоактивного выброса за пределами страны с помощью сети системы радиационного контроля и оповещения, которая насчитывает 226 станций, осуществляется мгновенный мониторинг мощности дозы гамма-излучения в воздухе на всей территории страны. Станции, входящие в эту сеть, располагаются чаще всего в регионе, близком к электростанции, и как можно ближе к ней».

В случае возникновения ситуации, которая поставит Турцию под угрозу, международное сообщество, в особенности институты МАГАТЭ могут быть мобилизованы для принятия необходимых мер.