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СМИ: Летчик Росгвардии сдался представителям американского посольства

СМИ: Летчик Росгвардии сдался представителям американского посольства

Из России сбежал летчик Росгвардии. Отправившись в отпуск с семьей в ОАЭ, он уже на месте сдался представителям американского посольства. Об этом сообщает телеграм-канал «Досье шпиона».

Военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии старший лейтенант по фамилии Гавриченко с позывным «Гавр» в конце сентября получил положенный отпуск и поехал отдыхать в Дубай. Там он пришел в посольство США и заявил, что готов сотрудничать, поскольку воевать против Украины он не желает.

По данным упомянутого телеграм-канала, подговорить к побегу летчика мог его товарищ по курсантскому прошлому Антон Васильев, который служил в 610-м центре боевого применения и переучивания летного состава в городе Иваново. В самом начале полномасштабного вторжения в Украину Васильев покинул Россию и перебрался в Лос-Анжелес.

В данный момент ФСБ выясняет обстоятельств побега Гавриченко через ОАЭ: его сослуживцев допрашивают, у них проводят обыски. ФСБ считает, что именно Антон Васильев убедил Гавриченко в необходимости побега.

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