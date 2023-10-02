Армяне обстреляли наши позиции в Кяльбаджаре и ударили по ним боевыми дронами

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2 октября с 17:20 до 18:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, на позиции азербайджанской армии, расположенные в указанном направлении, c боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства.

Подразделения азербайджанской армии не понесли потерь, в указанном направлении были приняты адекватные ответные меры.