Лавров: Решение о принадлежности Карабаха Азербайджану принималось с участием Пашиняна (видео)

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о том, что Путин якобы заставил Пашишяна отдать Карабах Азербайджану.

Кроме того, он отметил, что премьер Армении на очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласил, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года.

В то же время в Москве надеются на сохранение связей с Ереваном: «Заявления из Армении о возможном выходе из ОДКБ – суверенный выбор, но Москва надеется, что никакие временные администрации не разрушат связи между странами», – сказал Лавров.