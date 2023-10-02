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Багдасарян: Азербайджан не врет, к сожалению

Багдасарян: Азербайджан не врет, к сожалению

Армянский блогер Роман Багдасарян признал, что военная хунта сепаратистов в Карабахе умышленно морила голодом армян, подпитывая иллюзию о «гуманитарной катастрофе».

«Азербайджан не врет, к сожалению. В «Арцахе» (здесь и далее закавычено Минвалом) десятки складов заполнены продуктами и чиновники Карабаха умышленно морили свой народ», – отметил он.

«Продуктов было полно, однако депутаты, министры, СНБ «Арцаха» умышленно издевались над людьми. Например, у Араика Арутюняна в Красном Базаре и возле Мачкалашена был годовой запас подсолнечного масла», – констатирует Багдасарян.

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