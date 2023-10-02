Дмитрий Гордон: Карабах вернулся в родную гавань

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Возвращение Карабаха в состав Азербайджана обнадеживающе для Украины, Грузии и Молдовы событие. Такое мнение высказал основатель издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон во время стрима с телеведущим Василием Головановым.

«Карабах является территорией суверенного Азербайджана, Южная Осетия и Абхазия являются территорией суверенной Грузии, Приднестровье является территорией суверенной Молдовы, Крым и Донбасс являются территорией суверенной Украины и точка на этом. Тут даже обсуждать нечего. Тут все понятно. То, что Карабах после тридцатилетней истории противостояния вернулся в родную гавань, очень обнадеживающе для Украины, Грузии и Молдовы. Это значит, что торжествует справедливость, границы, признанные международным сообществом, священны», – заявил Гордон.