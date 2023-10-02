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Минобороны Азербайджана обновило список конфискованного в Карабахе вооружения

Минобороны Азербайджана обновило список конфискованного в Карабахе вооружения

Минобороны Азербайджана представило информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 2 октября.

ОРУЖИЕ

1. Cтрелковое оружие – 2608

2. Гранатометы – 235

3. Пушки и гаубицы –  60

4. Минометы – 64

5. Противотанковое вооружение – 58

6. Вооружение ПВО – 165

TEХНИКА

1. Бронетехника – 31

2. Автомобильная техника – 265

3. Прицепы – 23

4. Вспомогательная техника – 9

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты – 1700

2. Пушечные и гаубичные снаряды – 5177

3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 31771

4. Минометные снаряды – 12806

5. Гранаты – 5880

6. Ручные гранаты – 3068

7. Патроны – 2009970

8. Другие боеприпасы – 5778

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы – 314

2. Другие приборы – 38

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки – 1027

2. Установки для различных видов оружия – 15

3. Другие средства экипировки – 3323

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