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МВД Азербайджана доказало надругательство армян над мечетями (видео)

МВД Азербайджана доказало надругательство армян над мечетями (видео)

После антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, при осмотре территорий были выявлены очередные факты осквернения азербайджанских мечетей армянами.

Согласно информации пресс-службы МВД, в селе Малыбейли Шушинского района было выявлено, что мечеть Малыбейли, предположительно построенная в XVII веке, использовалась в качестве хлева, как и другие мечети и памятники на находившихся под оккупацией территориях.

Отмечено, что минарет мечети Малыбейли был разрушен вооруженными силами Армении еще в 1992 году, потолок был подожжен в нескольких местах и пришел в негодность. Это варварство, совершенное против наших религиозных, исторических и культурных памятников, является наглядным доказательством армянского вандализма.

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