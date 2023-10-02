NASA заинтересовано в проведении исследований в Азербайджане

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заинтересовано в проведении исследований в Азербайджане.

Об этом руководитель отдела международных связей NASA Джим Рассел заявил на проходящем в Баку 74-м Международном астронавтическом конгрессе.

«Азербайджан является новичком в плане космической географии. Это мероприятие, проводимое в Баку, станет отличным стимулом для молодежи. Уверен, что интерес к космической сфере среди азербайджанской молодежи возрастет», – приводит «Репорт» слова представителя NASA.