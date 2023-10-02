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Главное Общество

Государство оплатит профобучение ветеранов войны

Государство оплатит профобучение ветеранов войны

Обучение на платной основе ветеранов войны в заведениях профессионального образования будет оплачиваться за счет государственного бюджета.

Это отражено в поправке, предложенной к закону «О профессиональном образовании», включенной в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно поправке, обучение на платной основе в заведениях профобразования лиц, удостоенных звания «Ветеран войны» за участие в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджана, будет оплачиваться за счет средств госбюджета.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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