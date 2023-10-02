Баку и Тегеран обсудят возобновление работы азербайджанского посольства в Иране

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Иран и Азербайджан планируют в скором времени обсудить возобновление работы азербайджанского диппредставительства в Тегеране, которая была приостановлена 29 января после нападения.

С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

«Планы визита официальных лиц Азербайджана в Иран находятся на стадии согласования, и я пока не могу сообщить вам точную дату. Однако уверяю вас, что у нас на повестке дня стоят серьезные вопросы, такие как возобновление работы посольства Азербайджана и развитие событий на Южном Кавказе, – приводит его слова агентство Fars.

«Возвращение азербайджанских дипломатов в Тегеран стало бы хорошим знаком, и мы надеемся, что в скором времени сможем увидеть, как это произойдет», – отметил он.