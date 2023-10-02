В Ходжавендском районе армяне заминировали 4 моста (фото)

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В нижних и боковых частях 4 мостов в Ходжавендском районе обнаружены взрывные устройства большой взрывной силы.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб МВД и Агентства по разминированию (ANAMA).

На мостах, расположенных вблизи жилых зданий, центральной районной больницы и частных жилых домов, незаконные вооруженные формирования установили взрывные устройства с более чем 200 кг тротила. Под мостами и в их боковых частях были установлены коробки с 25 кг тротила в каждой и несколько противотанковых мин ТМ-57. Эти взрывные устройства установлены с целью совершения смертоносного взрыва, массового уничтожения людей и техники. Обнаруженные взрывные устройства обезврежены сотрудниками ANAMA, безопасность территорий обеспечена.