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Захид Орудж предложил отмечать 20 сентября как День целостности

Захид Орудж предложил отмечать 20 сентября как День целостности

19-20 сентября Азербайджан в результате антитеррористических мероприятий восстановил свой суверенитет на территории площадью 4 000 кв км. Однодневные мероприятия стали продолжением Отечественной войны. В этом смысле целесообразно отмечать 20 сентября как День целостности. Об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил депутат Захид Орудж, сообщает Minval.az.

По его словам, Азербайджан работает на организацией Гаагского трибунала над военными преступниками, бесчинствовавшими в Карабахе 30 лет. Но несмотря на  это, сегодня против Азербайджана выдвигаются абсурдные обвинения в «этнической чистке». Вместо того, чтобы позаботиться о судьбах голодающих в Африке, международные медиа из кожи вон лезут, чтобы угодить армянам – освещают исход армян из Карабаха.

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