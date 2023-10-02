Пьеса «Побег» в ханкендинской постановке: что за кадром?

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Российские миротворцы сопроводили последний автобус из Карабаха. «Организованный» выезд закончился — теперь желающие будут уезжать на личном транспорте. А в Ханкенди тем временем приступили к работе сотрудники Минтруда и соцзащиты Азербайджана и миграционной службы нашей страны, чтобы регистрировать местных жителей, решать вопросы с гражданством и ВНЖ, социальной поддержкой. Приступила к работе поликлиника, для которой доставили и оборудование, и сотрудников…

А армянские и проармянские источники публикуют фантастические цифры выехавших из Карабаха этнических армян и беспрестанно вопят об « этнических чистках», «геноциде» и прочих ужастиках. Сказать, что эти истеричные вопли далеки от реальности – ничего не сказать. Азербайджан регулярно отправляет в Ханкенди гуманитарные грузы, представил «дорожную карту» реинтеграции, обещает амнистию рядовым боевикам – как представляется, «этнические чистки» выглядят несколько иначе. Как именно, мир мог наблюдать 30 лет назад, на пике армянской агрессии против Азербайджана. Мог видеть в Ходжалы, Малыбейли, Баллыгая, Агдабане, Баганис Айруме…

А сегодня Азербайджан никоим образом не пытается «выдавливать» из Карабаха этнических армян. То, что в отношении уезжающих не зафиксировано ни одного случая насилия, подтверждает и миссия ООН, и иностранные СМИ. Официальный Баку на всех уровнях подчёркивает, что считает армян Карабаха своими гражданами и предлагает им реинтеграцию в азербайджанское общество с соблюдением всех прав и безопасности. И, как напоминают в своих интервью представители официальных властей Азербайджана, то, что люди из Ханкенди уезжают – это их свободный выбор. Да, Азербайджан этому свободному выбору тоже не препятствует. Не опускает шлагбаум, не обносит территорию колючей проволокой с вышками по периметру, не требуют оформлять разрешение на выезд и т.д.

Другой вопрос, что армянским источникам очень не хочется признавать, что имеет место в Карабахе именно свободный выезд. И что Азербайджан выполняет свое обещание насчёт «гуманитарных коридоров». И самое главное, им совсем уж не с руки раскрывать причины спешного выезда многих семей из Ханкенди.

Конечно, 30 лет усиленного нагнетания пещерной азербайджанофобии по принципу «вот сейчас придут злые варвары-кочевники и всех здесь перережут» не прошли даром. Если в Армении действующие на тот момент президенты позволяли себе говорить о «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев, потеснив даже доктора Гебельса, о чем тут говорить?

Ну есть ещё одна сторона вопроса. 35 лет назад отсюда, из Ханкенди, прежде всего из его пригорода Кяркиджахан, из Агдере, Ходжавенда изгоняли коренное азербайджанское население. Как пишут в полицейских протоколах, с особым цинизмом и жестокостью. Конечно, здесь отметились приехавшие из Армении боевики – печально известные «бородачи». Но в погромах и « выдавливании» азербайджанцев активничали и местные. Кто-то врывался в дома соседей, с которыми десятки лет и в прямом, и в переносном смысле делили хлеб. Кто-то сорвал с шеи девушки – азербайджанки золотую цепочку. Кто-то занял квартиру, где раньше жила азербайджанская семья. А кто-то унёс из этой квартиры серебряные ложки. И теперь, когда по Ханкенди уже проезжают азербайджанские полицейские автомобили, те, кто стремился выслужиться перед бородачами, увидев в них будущее «начальство», теперь трясётся за свою шкуру, понимая, что настало время отвечать. А ещё есть офицеры, которые наводили ракеты на жилые кварталы азербайджанских городов, те, кто приказывал стрелять по крестьянским домам и даже похоронным процессиям, когда в Карабахе как бы действовало прекращение огня. Есть, наконец, те, кто участвовал в постановке радио помех для азербайджанской гражданской авиации.

И вот их мотивы армянской стороне очень не хочется раскрывать.

Нурани, обозреватель