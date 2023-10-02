Франция отказалась защищать территориальную целостность Армении

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не считает, что Франция может защитить территориальную целостность Армении путем военного вмешательства. В то же время Лекорн сообщил, что Париж изучает оборонные потребности Еревана.

«Президент лично следит за этим вопросом, который важен для Франции, многих французов и тех французов, которые любят Армению и имеют связи с этой страной. Президент Макрон заявил, что территориальная целостность, суверенитет и защита армянского народа Армении являются абсолютной целью Франции», – заявил министр обороны Франции изданию Franceinfo.

Глава французского военного ведомства напомнил, что у него было много встреч со своим армянским коллегой: «Мы открыли в Армении оборонную миссию, которой до сих пор не существовало и которая позволяет вести ежедневный диалог с армянской армией, властями Армении, в частности, для изучения их потребностей в обороне и безопасности, если это необходимо».

На уточняющее замечание журналиста и том, что дверь фактически не закрыта полностью, министр Себастьен Лекорню сказал: «Ваш вопрос был: может ли Франция вмешаться военным путем? Я так не думаю. Очевидно, что на этот вопрос должны ответить президент республики и глава вооруженных сил. В любом случае очевидно, что мы рассматриваем требования, поступающие из Армении, чтобы эта страна могла защитить себя».