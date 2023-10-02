Павильон Азербайджана начал работу в Дохе (фото)

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Сегодня начал работу азербайджанский павильон, созданный на Международной садоводческой выставке-2023 в Дохе при совместной организации Центра Гейдара Алиева и Министерства экологии и природных ресурсов.

В нашем национальном павильоне богатство флоры Азербайджана показано в соответствии с общей темой «Доха Экспо», а композиции растений созданы в соответствии с климатическими зонами. Здесь посетителям передается красота цветка Харибюльбюль, являющегося венцом карабахской флоры.

Здесь также представлены такие народные промыслы, как ковроткачество, медное дело, национальные костюмы, а также мугамное трио.