В Баку начинает работу 74-й Международный конгресс астронавтики

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Сегодня в Баку стартует 74-й Бакинский Международный конгресс астронавтики, который проходит в партнерстве с Азербайджанским космическим агентством («Азеркомос») и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии примут участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний в сфере космоса, представители местных и международных СМИ, всего более 5 тысяч представителей из 101 страны.

На Международном астронавтическом конгрессе в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Среди агентств и компаний, участвующих в выставке, — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, итальянское космическое агентство Agenzia Speziale Italiana, компания AIRBUS, канадский инновационный центр INO, французский национальный центр космических исследований «CNES». В мероприятии примут участие Индийское космическое агентство «ISRO», турецкое космическое агентство «Turkey Uzay Ajansı» и другие международные компании.

В рамках Бакинского конгресса будут организованы конференции, технические сессии и выставки. Технические сессии пройдут в Центре Гейдара Алиева.

Отметим, что Международный астронавтический конгресс в Баку продолжится до 6 октября.