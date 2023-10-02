Делегация Роскосмоса во главе с Борисовым участвует в астронавтическом конгрессе в Баку

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов возглавляет делегацию госкорпорации, которая примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Юрием Борисовым примет участие в работе открывающегося 2 октября Международного астронавтического конгресса IAC 2023 в столице Азербайджана Баку», – говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что делегация примет участие в церемонии открытия конгресса и выставочной экспозиции, а гендиректор поучаствует в дискуссии с главами ведущих мировых космических агентств, где коснется вопросов пилотируемой космонавтики, космического мусора и развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, добавили в госкорпорации, делегация Роскосмоса проведет двусторонние встречи с иностранными коллегами.