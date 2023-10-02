Власти Франции объявили войну клопам

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Французское правительство пообещало принять меры, чтобы «успокоить и защитить» общественность, поскольку его столица Париж сообщает о «повсеместном» росте числа клопов.

Министр транспорта Франции Клемент Бон заявил, что он соберет транспортных операторов, чтобы предпринять дальнейшие действия, чтобы «успокоить и защитить» общественность от сообщений о резком росте численности клопов.

Это заявление было сделано на фоне растущих призывов к правительственным действиям со стороны парижских чиновников и профсоюзов после того, как в социальных сетях появилось несколько видеороликов с клопами, замеченными в общественном транспорте и других местах, таких как кинотеатры.

Выступая перед французским телеканалом LCI, заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар назвал это явление «широко распространенным».

Три года назад французское правительство запустило кампанию по борьбе с клопами, которая включает в себя специальный веб-сайт и информационную горячую линию, поскольку численность насекомых резко возросла.

Однако Грегуар отметил, что, несмотря на этот план, «каждый день в Париж приезжает 3,6 миллиона человек, и клопы не останавливаются на окраинах города».