ВВС Турции уничтожили 20 объектов РПК на севере Ирака

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Министерство обороны Турции 1 октября сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака после попытки террористического акта в центре Анкары.

«Авиационные удары были нанесены по объектам террористов, расположенным в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака <…>. В общей сложности было уничтожено 20 объектов, которые использовались <…> террористами. В ходе проведенных операций большая часть террористов была нейтрализована», — говорится в заявлении военного ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).