Расширяются связи между парламентами Азербайджана, Грузии и Турции

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На состоявшейся в Дублине встрече председатели парламентов Турции и Грузии договорились о перспективах развития сотрудничества между парламентами Азербайджана, Турции и Грузии и проведении встречи спикеров в трехстороннем формате.

Об этом сообщил глава парламентской делегации Грузии в ПАСЕ Ираклий Чиковани.

По его словам, которые приводит «Азертадж», спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш провели обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства между двумя странами и ситуации в регионе. Была отмечена важность парламентской дипломатии в решении текущих проблем.

С этой целью достигнута договоренность о расширении и укреплении сотрудничества между парламентами Азербайджана, Грузии и Турции, возобновлении встреч председателей парламентов в трехстороннем формате, а также взаимных визитах и встречах парламентских делегаций.