Коротченко о претензиях Погосяна: Надо возбудить дело против этого ублюдка

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в соцсети Facebook отреагировал на заявление Владимира Погосяна о территориальных претензиях к России.

«Это экс-советник начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении Владимир Погосян. Выдвигает в прямом эфире территориальные претензии к России», – написал эксперт.

«Армавир, Сочи, Крым – новый «Арцах». Вообще-то правоохранительным органам РФ надо возбудить дело против этого ублюдка и тех, кто за ним стоит», – призвал Коротченко.