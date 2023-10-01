ИИ может участвовать в строительных работах в Карабахе

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В Карабахском регионе Азербайджана можно использовать искусственный интеллект при проведении строительных работах.

Об этом заявил архитектор и проектировщик Али Мангера на 2-м Национальном Градостроительном форуме на тему «Важность городской мобильности в управлении устойчивым городским развитием», который прошел в Баку в рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023».

«Карабах – это очень специфический регион. Здесь имеются элементы древности, воспоминания, радости и печали людей. Поэтому сравнивать Карабах с другими местами неверно. Использование искусственного интеллекта в строительных работах в это регионе может показать интересные результаты», – приводит «Репорт» его слова.

Али Мангера подчеркнул, что Карабах является прекрасной возможностью для восстановления и реконструкции с использованием искусственного интеллекта: «Искусственный интеллект также может помочь нам отказаться от строительства однотипных зданий».