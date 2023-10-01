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Азербайджан отремонтирует поликлинику в украинском Ирпене

Азербайджан отремонтирует поликлинику в украинском Ирпене

Компания SOCAR при помощи азербайджанского правительства отремонтирует поликлинику в украинском городе Ирпень. На ремонт азербайджанские партнеры выделяют 60 млн гривен.

Об этом сообщил мэр города Ирпень Олександр Маркушин.

В своем выступлении мэр Олександр Маркушин оценил Азербайджан как дружественную и братскую страну для Украины. «Во время войны мы видели постоянное внимание Азербайджана. По указу президента Азербайджана Ильхама Алиева представительство SOCAR в Украине в короткие сроки провело капитальный ремонт средней школы номер 12 имени академика Зарифы Алиевой. Поддержка Азербайджанского государства в восстановлении Ирпеня будет продолжаться. Я выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку Ирпеня во время войны», – приводит «Азертадж» слова мэра.

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