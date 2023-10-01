Протест азербайджанцев в Германии (видео)

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1 октября с 14:00 до 17:00 азербайджанцы, проживающие в Германии, проводят мирную акцию протеста перед Бранденбургскими воротами в столице Германии Берлине, сообщает «Тренд».

Лозунги протестующих говорят о необходимости прекратить распространение вредоносной лжи и перевирания фактов о событиях, происходящих в Азербайджане, в том числе после восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района республики 20 сентября.

Также протестующие подчеркивают уместность поддержки немецким обществом и правительством полного завершения более чем тридцатилетнего конфронтационного периода, в течение которого оккупационные силы Армении находились на территории Азербайджана. Они обращают внимание, что теперь в регионе установился мир, нуждающийся в полной стабилизации.



