Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе

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Обнародован прогноз погоды на завтра.

Согласно информации национальной гидрометеорологической службы, погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром будет слабый туман, местами небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 75-85%, днем – 40-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются времени дожди, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.