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В Джебраиле и Шуше проложат дороги для электробусов и велосипедов

В Джебраиле и Шуше проложат дороги для электробусов и велосипедов

В городах Джебраил и Шуша будут построены отдельные дороги для электрических автобусов и велосипедов.

Об этом заявил дизайнер городской среды Адиран Гриффитс на 2-м Национальном Градостроительном форуме на тему «Важность городской мобильности в управлении устойчивым городским развитием», который прошел в Баку в рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023». Его слова приводит «Репорт».

«Я участвую в строительстве дорожной инфраструктуры в Джебраиле и Шуше. В обоих городах созданы условия для движения электрических автобусов и велосипедов. При создании велосипедной дорожки важно обеспечить парковку, безопасность. Одним из основных моментов, на которые мы обращаем внимание, является то, что велосипедные дорожки проходят по зеленым, живописным местам. Зеленая, устойчивая транспортная инфраструктура должна быть безопасной и чистой для людей», – сказал А.Гриффитс.

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