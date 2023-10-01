Попытка теракта возле здания МВД Турции (обновлено, фото, видео)

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12:10 Глава турецкого МВД Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары. Об этом пишет РИА Новости.

«В 09:30 мск (10:30 – бак.вр.) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв», — сказал он.

Ерликая добавил, что один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован.

«В результате открытого огня двое наших полицейских получили легкие ранения», – отметил министр.

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11:18 В центре Анкары около здания МВД Турции произошел взрыв. Об этом сообщает CNN Turk.

Согласно информации, к месту происшествия прибыло большое количество полицейских и медицинских бригад. На месте происшествия также находится президентская охрана.

Отмечаеся, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов, однако эта информация пока не подтверждена. Сообщается об одном пострадавшем.

Дороги в районе здания МВД перекрыты для движения транспорта.